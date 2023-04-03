3 продукта, которые помогают при гипертонии

Врачи говорят, что гипертония появляется у людей, которые ведут нездоровый образ жизни. Для контроля артериального давления предлагается следить за питанием, питьевым режимом и физической активностью.

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Ученые выяснили, что есть продукты, которые помогают контролировать уровень давления из-за того, что в них содержится много полезных веществ. О них — в материале “Рамблера”.

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Какао

Ученые провели исследование о том, как какао влияет на давление и сосуды. Оно опубликовано в журнале Frontiers. Пользу напитка они установили с помощью эксперимента — давали какао с молоком людям с гипертонией раз в сутки. В итоге давление снижалось на несколько пунктов, а эффект от какао длился на протяжении 12 часов. Таким образом, если употреблять напиток два раза в сутки, то можно снизить давление на весь день.

Кроме того, ученые выяснили, что какао может помогать с эластичностью сосудов. Это помогает защищать человека от атеросклероза. Такой эффект, по мнению врачей, достигается благодаря антиоксидантам, которые содержатся в какао, а также небольшом содержании кофеина.

Йогурт

Врачи провели исследование, в котором участвовали почти тысяча человек. На протяжении нескольких месяцев они регулярно употребляли йогурт. Исследователи следили за их медицинскими показателями и выяснили, что у тех, кто страдал гипертонией, артериальное давление начало снижаться. Результаты опубликованы в журнале International Dairy Journal.

Так, люди употребляли йогурт на протяжении двух месяцев. Врачи рекомендовали есть хотя бы одну банку натурального йогурта раз в два дня. В итоге показатели давления начали снижаться. Ученые предполагают, что это связано с тем, что в натуральном йогурте содержатся калий и магний — эти вещества помогают бороться с повышением АД.

Свекольный сок

Этот продукт часто называют наилучшим в борьбе с гипертонией, и ученые предлагают употреблять свеклу в виде сока, так как в таком случае она лучше усваивается. В исследовании, опубликованном в научном журнале Университета королевы Марии в Лондоне, говорится, что один стакан свекольного сока каждый день может помочь снизить гипертонию.