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1 час назад

Доктор Мясников рассказал об опасном лечении гипертонии

Мария Иглина

Доктор и телеведущий Александр Мясников заявил, что при гипертонии опасно принимать таблетку под язык. Подробностями эксперт поделился в своей программе на телеканале "Россия 1".

Мясников рассказал об опасном лечении гипертонии
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам медика, при подъеме давления никогда не стоит принимать таблетку под язык, поскольку она моментально "рушит" давление:

"Падает давление системное, падает давление в почках, в сердце, в голове – это может привести к инфаркту".

Мясников также перечислил другие способы лечения, например, соблюдение диеты, ограничение соли в рационе и физические нагрузки.

Гипертония: что можно и нельзя делать при высоком давлении

При повышенном давлении эксперт рекомендует принять успокоительное и прилечь. По его словам, это более безопасный метод.

Ранее была названа неожиданная причина незаметного разрушения сосудов.

Новости,Александр Мясников,
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