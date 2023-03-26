Мясников рассказал об опасном лечении гипертонии

Доктор и телеведущий Александр Мясников заявил, что при гипертонии опасно принимать таблетку под язык. Подробностями эксперт поделился в своей программе на телеканале "Россия 1".

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По словам медика, при подъеме давления никогда не стоит принимать таблетку под язык, поскольку она моментально "рушит" давление:

"Падает давление системное, падает давление в почках, в сердце, в голове – это может привести к инфаркту".

Мясников также перечислил другие способы лечения, например, соблюдение диеты, ограничение соли в рационе и физические нагрузки.

При повышенном давлении эксперт рекомендует принять успокоительное и прилечь. По его словам, это более безопасный метод.

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