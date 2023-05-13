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Доктор Мясников назвал неожиданную причину боли во всем теле

Популярный российский доктор и телеведущий в своем Telegram-канале назвал одну из неочевидных причин возникновения боли в мышцах и скелете.

Мясников назвал неожиданную причину боли во всем теле
© РИА Новости

Александр Мясников отметил, что мышечно-скелетные боли возникают довольно часто, и люди приходят с жалобами к врачам. Диагнозы им ставят самые разные, среди которых доктор назвал - остеохондроз, грыжи, невралгии, артроз, фибромиалгию, полимиалгию.

"Мы часто забываем, что неспецифическая мышечно-скелетная боль сплошь и рядом является проявлением дефицита витамина D", - объяснил доктор Мясников.

По его словам, если медики ничего не находят в случаях, когда у пациента болит тело в разных местах, они дают совет - проверить уровень витамина D.

Какие сочетания витаминов могут навредить

Ранее врач Александр Мясников рассказал о связи избытка соли в рационе с онкологическими заболеваниями.

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