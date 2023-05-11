Врач назвала 5 причин сильной тяги к сладкому

Врач-диетолог Ирина Мансурова рассказала, почему человека может сильно тянуть к сладкому. Пять причин нездоровой любви к десертам медик назвала в беседе с Life.

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По словам врача, тяга к сладкому может объясняться инсулинорезистентностью. При данном состоянии организм вырабатывает достаточно инсулина, однако рецепторы теряют к нему чувствительность, и возникает нарушение метаболизма глюкозы.

Сильное желание есть сладкое может сигнализировать о дефиците витаминов B12, D, фолиевой кислоты, хрома, магния и железа, а также о наличии в микробиоте организма бактерий, которые нуждаются в углеводах.

"Они работают как "кнут и пряник", вырабатывают факторы вознаграждения или же токсины, а также контролируют активность блуждающего нерва, который в том числе влияет на настроение и общее самочувствие", — объяснила диетолог.

Еще одна причина — это длительный стресс. В кровь происходит масштабный выброс глюкозы. Чтобы ее переработать, организм вырабатывает много инсулина. Из-за скачка сахара и его резкого падения человек начинает хотеть сладкое. Помимо этого, вырабатывается гормон радости серотонин, в котором мы нуждаемся в период стресса.