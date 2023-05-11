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Как кофе и чай улучшают здоровье глаз

Кофе и чай – пожалуй, одни из самых популярных напитков по всему миру. Кто-то довольствуется одной кружкой чая или кофе в день, в то время как другие могут выпивать по пять и более.

Как кофе и чай улучшают здоровье глаз
© Unsplash.com

При этом если одни люди считают, что потребление этих напитков следует ограничить, другие убеждены – и чай, и кофе могут быть полезны для здоровья.

Ученые нередко согласны со второй категорией людей. В частности, не так давно эксперты выяснили, что чай и кофе могут оказывать благотворное влияние на здоровье глаз. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Китайские ученые проанализировали данные 35 тысяч человек. Испытуемые рассказали, в каких объемах употребляли чай и кофе за последний год. После этого добровольцам измерили толщину слоя нервных волокон. Эксперты также учли поправки на пол, возраст, индекс массы тела и другие факторы здоровья.

Оказалось, что употребление двух-трех чашек кофе или четырех кружек чая в день благотворно влияет на здоровье макулы. Макула – это часть сетчатки глаза, ответственная за остроту центрального зрения.

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Данные напитки делают слой нервных волокон макулы толще, что снижает риск нейродегенерации.

Однако, если речь идет о кофе, специалисты подчеркнули, что употреблять растворимый напиток не стоит. Потребление такого кофе связано с развитием нейродегенеративных недугов и других проблем.

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