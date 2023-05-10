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Хирург Зубова объяснила, может ли пупок взрослого человека «развязаться»

Пупок – это остаточная часть пуповины, которая соединяет плод с матерью. При рождении ребенка ее разрезают и фиксируют для последующего формирования и заживления пупочной впадины. Но может ли «узел» распасться со временем? На этот вопрос «Газете.Ru» ответила хирург Нина Зубова.

Врач объяснила, может ли пупок взрослого человека «развязаться»
© globallookpress.com

Эксперт напомнила, что пупок может «развязаться» только у новорожденных – но так было ранее. Сейчас и это маловероятно.

«Раньше пупки действительно перевязывали, но сейчас для закрепления пупка врачи используют специальные скобы, которые надежно скрепляют ткани», – объяснила врач.

Тем не менее хирург назвала пупок уязвимым местом. В области пупочной впадины и у детей, и у взрослых может образоваться грыжа. И с ней связана фраза «не поднимай тяжести, пупок развяжется», считает врач.

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У новорожденных грыжа появляется из-за сильного плача, запоров, надрывного кашля. Взрослые могут столкнуться с пупочной грыжей вследствие также проблем с дефекацией, ожирения, травмы живота и подъема тяжестей.

«Нередко встречаются грыжи у женщин, вынашивающих ребенка: во время беременности происходит растяжение передней брюшной стенки и риск выпячивания внутренних органов через пупочное кольцо повышается», – предостерегла Зубова.

Врач напомнила, что грыжи у малышей могут пройти без лечения – к трем или четырем годам жизни. Взрослым же требуется оперативное вмешательство (лапароскопическим или открытым способом).

Ранее мы писали о смертельной опасности нелеченых грыж.

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