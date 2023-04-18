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2 часа назад

Хирург Нурписов предупредил о смертельной опасности нелеченых грыж

Мария Иглина

Хирург, заведующий хирургическим отделением "СМ-Клиника" Аглам Нурписов рассказал, что из-за нелеченой грыжи может начаться некроз тканей. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Лентой.ру".

Так, по словам медика, основная причина образования грыж — врожденная недостаточность соединительной ткани. И при таких факторах, как сильный кашель, чрезмерные физические нагрузки, потуги, у человека может образоваться грыжа.

При появлении выпячивания в паховой области или в области пупка, тянущей боли, дискомфорта после физической нагрузки следует обратиться к хирургу, который сможет обнаружить грыжу при осмотре, заявил Нурписов.

Реабилитолог раскрыл основные причины появления грыжи

Врач добавил, что грыжу необходимо лечить, поскольку иначе может произойти ущемление органа или его части, и к нему перестанет поступать кровь. На фоне этого может развиться некроз:

"Если не принять меры в течение нескольких часов, человек может даже умереть".

Ранее врач рассказала о смертельной опасности низкого гемоглобина.

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