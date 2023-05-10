Дерматолог Васильева перечислила причины появления красных родинок
Врач-дерматолог Мария Васильева рассказала о причинах появления ангиом — красных родинок. Об этом сообщает Life.
Как отметила эксперт, красные родинки представляют собой пучок расширенных сосудов. Как правило они возникают в верхней трети тела, на плечах и руках. Ангиомы не опасны для здоровья, могут доставлять лишь эстетический дискомфорт.
Среди причин возникновения красных родинок: генетическая предрасположенность, солнечные ожоги, интоксикация и гормональная перестройка.
Единственный способ избавиться от ангиом — удалить их на приеме у дерматолога.
Ранее сообщалось, что терапевт рассказал, как правильно проверять родинки.