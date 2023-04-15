Терапевт рассказал, как правильно проверять родинки

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По словам медика, проводить осмотр родинок на теле необходимо минимум один раз в месяц. При этом нужно обращать внимание на ассиметричные родинки и родинки с нечеткими краями. Если появились какие-либо изменения, необходимо незамедлительно обратиться к дерматологу или хирургу.

Врач отметил, что особенно важно проверять родинки людям со светлой кожей, которые часто обгорают на солнце.

Заведующая онкологическим отделением противоопухолевой лекарственной терапии ФНКЦ ФМБА России Ирина Олейникова рассказала, что необходимо обращать внимание и на цвет родинки. Он должен быть однородным – коричневым или почти черным.

Врачи проверяют родинки при помощи дерматоскопии. Это метод исследования с использованием мощной лупы и источника яркого освещения.

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