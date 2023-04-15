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3 часа назад

Терапевт Окунев рассказал, как правильно проверять родинки

Мира Маркина

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Дмитрий Окунев рассказал, как правильно проверять родинки. Его слова приводит газета "Известия".

Терапевт рассказал, как правильно проверять родинки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам медика, проводить осмотр родинок на теле необходимо минимум один раз в месяц. При этом нужно обращать внимание на ассиметричные родинки и родинки с нечеткими краями. Если появились какие-либо изменения, необходимо незамедлительно обратиться к дерматологу или хирургу.

Врач отметил, что особенно важно проверять родинки людям со светлой кожей, которые часто обгорают на солнце.

Заведующая онкологическим отделением противоопухолевой лекарственной терапии ФНКЦ ФМБА России Ирина Олейникова рассказала, что необходимо обращать внимание и на цвет родинки. Он должен быть однородным – коричневым или почти черным.

Врачи проверяют родинки при помощи дерматоскопии. Это метод исследования с использованием мощной лупы и источника яркого освещения.

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Новости,Ирина Олейникова,Дмитрий Окунев,
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