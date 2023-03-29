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1 час назад

Дерматолог Антонова назвала зуд симптомом раковых родинок

Мария Каткова

Онколог и дерматолог Ольга Антонова рассказала, по каким признакам можно отличить раковую родинку. Об этом сообщает "Москва 24".

Эксперт заявила, что зуд в области родинки может быть вызван рядом причин. Например после бассейна или из-за сухости кожи. Также этот симптом возникает в результате трения одеждой, обувью и украшениями.

Зуд может быть симптомом кожных заболеваний: герпеса, псориаза и дерматита. Однако в некоторых случаях симптом сигнализирует о том, что родинка становится раковой опухолью.

Что делать, если вы травмировали родинку

Антонова такие посоветовала обратить внимание на такие симптомы, как покалывание и жжение. При их наличии она рекомендует обращаться к специалисту.

Ранее сообщалось, что онколог раскрыл неочевидный симптом рака яичников.

Новости,Видео,Ольга Антонова,
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