Онколог и дерматолог Ольга Антонова рассказала, по каким признакам можно отличить раковую родинку. Об этом сообщает "Москва 24".

Эксперт заявила, что зуд в области родинки может быть вызван рядом причин. Например после бассейна или из-за сухости кожи. Также этот симптом возникает в результате трения одеждой, обувью и украшениями.

Зуд может быть симптомом кожных заболеваний: герпеса, псориаза и дерматита. Однако в некоторых случаях симптом сигнализирует о том, что родинка становится раковой опухолью.

Антонова такие посоветовала обратить внимание на такие симптомы, как покалывание и жжение. При их наличии она рекомендует обращаться к специалисту.