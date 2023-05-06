Врач рассказал, как корь обнуляет иммунитет

Переболевшие корью люди могут потерять иммунитет к другим заболеваниям, об этом рассказала врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков. Его слова передает Ura.ru.

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Сециалист назвал перенесенные заболевания сильным иммуносупрессивным фактором, это значит что иммунитет после них значительно снижается.

«Человек, перенесший корь, может легко заболеть даже тем, к чему у него ранее был стойкий иммунитет», — отметил Андрей Поздняков.

По словам врача, корь - самая заразная из всех известных в мире инфекций. При этом заболевании требуется самый строгий карантин.

«Показатель контагиозности равен 100 процентам. То есть при контакте и чувствительности вероятность заболевания — 100 процентов», — пояснил он.