Как проявляется корь: симптомы заражения

С начала года в РФ было обнаружено более 700 случаев заражения корью, что в несколько раз больше показателей предыдущего года в несколько раз. 18 апреля в Московском авиационном институте (МАИ) ввели дистанционную форму обучения для предотвращения распространения кори среди учащихся и преподавателей. Ранее РГУНГ имени Губкина перевели на дистанционку на 21 день из-за случая кори. О симптомах болезни — в материале "Рамблера",

© 123rf.com

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем контагиозности (заразности), возбудителем которого является вирус кори.

Видео дня

Корь обычно начинается с симптомов простуды, за которыми через несколько дней следует сыпь. У некоторых людей также могут появиться небольшие пятна во рту.

Симптомы

К первым симптомам кори относятся:

Высокая температура

Насморк или заложенный нос

Чихание

Кашель

Красные, воспаленные, слезящиеся глаза

Пятна во рту

Маленькие белые точки во рту

Через несколько дней внутри щек и на задней части губ могут появиться небольшие белые пятна. Эти пятна обычно держатся несколько дней.

Сыпь и темные пятна при кори

Сыпь обычно появляется через несколько дней после простудных симптомов. Сыпь начинается на лице и за ушами, а затем распространяется на остальную часть тела.

Пятна коревой сыпи иногда выпирают над кожей и сливаются в друг друга. Обычно они не чешутся. Сыпь выглядит коричневой или красной на белой коже.

Как избежать распространения или заражения корью

Корь распространяется воздушно-капельным путем, когда зараженный человек кашляет или чихает. Чтобы снизить риск распространения или заражения, специалисты рекомендуют часто мыть руки с мылом и теплой водой, вытирать рот и нос салфетками при кашле или чихании, не делиться ни с кем столовыми приборами, чашками, полотенцами, одеждой или постельным бельем.

Осложнения кори

Корь может привести к серьезным проблемам, если она распространяется на другие органы, такие как легкие или мозг.

Проблемы, которые могут быть вызваны корью:

пневмония

менингит

слепота

судороги (припадки)