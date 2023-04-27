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Некоторым россиянам напомнили о необходимости сделать прививку от кори

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью телеканалу «Россия 24», что к настоящему моменту в России зарегистрировали более 1 000 заболевших корью. При этом, по ее словам, 300 000 человек с ними проконтактировали, передает издание «Комсомольская правда».

Попова отметила, что из этого числа количество тех, у кого нет иммунитета против кори, составляет около 7 – 6 тысяч. Сегодня в рамках подчищающей иммунизации от кори привили уже около полумиллиона человек.

Попова указала на необходимость привить в ближайший месяц еще значительную часть людей, которые не имеют иммунитета к этой опасной инфекции. По ее словам, речь идет, в частности, о подростках и взрослых.

Попова оценила охват прививками от кори детей в РФ в 97%. Она также сообщила, что в стране есть и те, кто не хочет прививаться. Однако их доля составляет не 3 – 5 процентов, добавила глава ведомства. Попова отметила, что человек, который переболел корью, больше никогда не заразится.

Корь является вакциноуправляемой инфекцией, напомнила Попова. По ее словам, затормозить распространение болезни может вакцинация. В этой тем, кто еще не сделал прививку, следует ее сделать, добавила она.

«Особенно хотела обратиться к женщинам, которые собираются стать мамами. Когда идет планирование беременности, проверить свой иммунный статус ко всем инфекциям, - самое правильное время. Получить такую инфекцию, как корь, или, еще хуже, краснуха, в период беременности, - это очень опасно», — заявила глава Роспотребнадзора.

Кроме того, она обратилась к россиянам, планирующим поездки на выходные и майские праздники. Она рекомендовала проверить свой иммунитет от кори. Для этого требуется сдать в лаборатории тест на антитела. Ревакцинация будет необходима при низком уровне антител, отметила Попова.

Ранее стало известно, что в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) зарегистрировали два случая подозрения на корь среди студентов.

72% россиян без иммунитета: как понять, грозит ли вам корь

Ранее мы писали о том, какие прививки нужны взрослому человеку.

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