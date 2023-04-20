72% россиян без иммунитета: как понять, грозит ли вам корь

За январь-март этого года в России было зафиксирована более 700 случаев заражения корью, что в несколько раз больше показателей предыдущего года. О способах передачи, группах риска и проявлениях кори читайте в материале "Рамблера".

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Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, вызванное вирусом кори, с очень высоким уровнем заразности.

Как и любой другой инфекционной болезни, корь можно подхватить от больного человека — передается вирус воздушно-капельным путем. Когда зараженный корью человек кашляет или чихает, в группе риска находятся все окружающие его люди.

Вирус кори может оставаться на поверхностях и сохранять свою жизнеспособность в течение нескольких часов. Поэтому, можно заразиться корью, касаясь предметов, на которых находятся вирусы кори, и затем прикасаясь к глазам, носу или рту. Живя с зараженным, вы сильно рискуете подхватить инфекцию, поэтому врачи советуют чаще мыть руки с мылом, вытирать рот и нос салфетками при кашле или чихании, пользоваться только личными столовыми приборами, не делиться с родными чашками, полотенцами, одеждой и чаще менять постельное белье.

Лучший способ предотвратить корь — это привиться против него, поэтому, если вы не были привиты, то находитесь в группе риска. Первую прививку делают в годик, а последующую — в 6 лет. После этого в 95% случаев у человека формируется иммунитет к кори. Сохраняется он на срок около 8 лет.

При этом известно, что у 72% россиян нет иммунитета к кори, они не болели ею и не были привиты.

Как говорится в исследовании лаборатории "Гемотест", у 72% россиян, сдавших анализ на антитела класса G к вирусу кори, его нет.

"Взрослому человеку рекомендуется контролировать уровень антител каждые 5 лет, чтобы вовремя ревакцинироваться и защитить себя от заражения вирусом кори", — отмечают специалисты лаборатории.