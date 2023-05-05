Молодая жительница Великобритании Эмили Лэнд при появлении синяков на теле прошла обследование, которое, вероятно, спасло ей жизнь. Историю 21-летней девушки рассказало издание Daily Express.

Эмили при появлении многочисленных синяков на теле забила тревогу и обратилась к врачу. Анализы выявили у девушки острый лейкоз. Три дня спустя британка начала курс химиотерапии. После четырех процедур заболевание перешло в стадию ремиссии – в июле 2022 года. Однако уже в середине осени врачи были вынуждены констатировать возвращение болезни. Начались поиски донора костного мозга.

Еще три месяца спустя донор был найден. По словам Эмили, операция разделила ее жизнь на до и после.

«Не иметь возможности даже встать или принять душ, не начав задыхаться и не нуждаясь в помощи, было печально», — вспоминала девушка в интервью.

Пациентка также поделилась, каким шоком для нее обернулась новость о возвращении болезни. Эмили не знала, что будет с ней после трансплантации.

«Сейчас рак ушел, я хожу к психотерапевту, чтобы пережить полученную травму», — рассказала героиня материала.

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