Синяки на теле могут возникать не только вследствие травматизации. О некоторых других причинах их появления «Москве 24» рассказал терапевт Алексей Хухрев.

Изменения в составе крови (например, проблемы с тромбоцитами) могут сопровождаться появлением синяков.

«Синяки могут быть, например, при васкулитах, когда нарушается целостность сосудов. Как правило, они появляются все-таки на нижних конечностях», – предупредил эксперт.

Также синяки нередко сигнализируют о болезни печени, поскольку от ее нормального функционирования зависит процесс свертывания крови и производство белков.

При авитаминозе у человека также появляются синяки. Например, если организму не хватает витамина K. Эксперт поспешил отметить, что подобная проблема встречается редко.

Истончение стенок сосудов вследствие приема гормонов также приводит к синякам на голенях и руках.