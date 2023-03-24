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4 часа назад

Терапевт Хухрев назвал васкулит и прием гормонов причинами появления синяков

Мира Маркина

Синяки на теле могут возникать не только вследствие травматизации. О некоторых других причинах их появления «Москве 24» рассказал терапевт Алексей Хухрев.

Изменения в составе крови (например, проблемы с тромбоцитами) могут сопровождаться появлением синяков.

«Синяки могут быть, например, при васкулитах, когда нарушается целостность сосудов. Как правило, они появляются все-таки на нижних конечностях», – предупредил эксперт.

Также синяки нередко сигнализируют о болезни печени, поскольку от ее нормального функционирования зависит процесс свертывания крови и производство белков.

Флеболог назвал причины внезапного появления синяков

При авитаминозе у человека также появляются синяки. Например, если организму не хватает витамина K. Эксперт поспешил отметить, что подобная проблема встречается редко.

Истончение стенок сосудов вследствие приема гормонов также приводит к синякам на голенях и руках.

Ранее «Рамблер» писал, в какое время нужно спать, чтобы не было проблем с сердцем.

Новости,Видео,Алексей Хухрев,
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