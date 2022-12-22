Флеболог назвал причины внезапного появления синяков

О причинах внезапного появления синяков рассказал врач-флеболог, кандидат медицинских наук Владислав Орлов в беседе с "Москвой 2".

Фото: Pxhere Pxhere

Врач объяснил, что к появлению синяков приводят проблемы с сосудистой стенкой. Так, ее ломкость повышается, снижается упругость и эластичность из-за дефицита витаминов группы C, K и P.

Гематомы также могут возникать, из-за приема антикоагулянтов, гормональных препаратов или аспирина.

Кроме того, внезапное появление синяков может говорить о серьезном заболевании — лейкемии. При этом онкологическом диагнозе нарушается свертываемость крови, уменьшается количество тромбоцитов.

По словам специалиста, синяки также могут появляться после тренировок с тяжелыми весами. В таком случае сильное напряжение приводит к маленькими разрывам мышечной ткани и сосудов. Причем гематомы возникают не сразу, а через сутки после тренировки.

Флебоолог отмечает, что частое появление синяков — повод обратиться к специалисту.