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42 минуты назад

Флеболог Орлов назвал причины внезапного появления синяков

Диана Товсепова

О причинах внезапного появления синяков рассказал врач-флеболог, кандидат медицинских наук Владислав Орлов в беседе с "Москвой 2".

Флеболог назвал причины внезапного появления синяков
Фото: PxherePxhere

Врач объяснил, что к появлению синяков приводят проблемы с сосудистой стенкой. Так, ее ломкость повышается, снижается упругость и эластичность из-за дефицита витаминов группы C, K и P.

Гематомы также могут возникать, из-за приема антикоагулянтов, гормональных препаратов или аспирина.

Кроме того, внезапное появление синяков может говорить о серьезном заболевании — лейкемии. При этом онкологическом диагнозе нарушается свертываемость крови, уменьшается количество тромбоцитов.

Нужно ли лечить синяки

По словам специалиста, синяки также могут появляться после тренировок с тяжелыми весами. В таком случае сильное напряжение приводит к маленькими разрывам мышечной ткани и сосудов. Причем гематомы возникают не сразу, а через сутки после тренировки.

Флебоолог отмечает, что частое появление синяков — повод обратиться к специалисту.

Ранее мы писали о том, на какие болезни указывают синяки под глазами.

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