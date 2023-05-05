Специалисты Калифорнийского университета в Беркли в статье для журнала BMC Medicine описали превентивную меру, которая может быть потенциально полезна при болезни Альцгеймера.

По мнению ученых, при нейродегенеративных заболеваниях в состоянии глубокого сна отделы мозга, отвечающие за память, повреждаются меньше. Если сон неглубокий, то у пациента наблюдается более быстрое накопление амилоидных бляшек и, как следствие, прогрессирующая деменция.

Чтобы прийти к этому выводу авторы статьи изучили данные 62 пожилых пациентов как с диагнозом «слабоумие», так и без него. Этих мужчин и женщин пригласили в лабораторию, где специалисты с помощью аппарата электроэнцефалографии (ЭЭГ) смогли зафиксировать течение их сна и проанализировать его. Также у участников исследования измерили благодаря позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) количество отложений бета-амилоида в мозге. Как только добровольцы просыпались, им предлагали тест на память (составление пар лицо – имя).

В ходе эксперимента выяснилось, что у мужчин и женщин с наибольшим количеством отложений в мозге и более высокими показателями глубокого сна результаты в тестировании на память были лучше, чем у добровольцев, которые спали хуже. Если у человека отложений бета-амилоида не наблюдалось, то и глубокий сон никак на когнитивных способностях не отражался.

По мнению специалистов, глубокий сон нивелирует негативные последствия накопления бета-амилоидных бляшек на память.

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