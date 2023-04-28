Биологи выявили сходство собачьей деменции с болезнью Альцгеймера человека

Биологи выяснили, что у собачьей деменции есть сходства с болезнью Альцгеймера человека. Соответствующая статья опубликована в Frontiers in Veterinary Science.

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Первыми симптомами болезни Альцгеймера у человека, как правило, являются нарушения ритмов сна. Считается, что эти изменения являются результатом повреждения областей мозга, регулирующих сон. Вдобавок к этому сокращается количество медленных дельта-вольт в мозгу.

В ходе работы биологи установили, что аналогичное сокращение времени сна и периода дельта-мозговых волн происходит у собак с эквивалентом деменции, синдромом когнитивной дисфункции собак.

В будущем авторы исследования планируют выяснить, действительно ли нарушения у людей и собак схожи. Если это подтвердится, ученые допускают возможность использования животных в качестве модельных для исследования болезни Альцгеймера.