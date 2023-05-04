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Уролог Садыков рассказал о влиянии пива на мужскую эрекцию

Уролог-андролог Гусейин Садыков в беседе с "Газетой.ru" рассказал, как влияет потребление пива на мужскую потенцию.

Уролог рассказал о влиянии пива на мужскую эрекцию
© Unsplash

По словам эксперта, в пиве содержатся фитогормоны, схожие по своей структуре с женскими половыми гормонами – эстрогенами. Фитогормоны могут стать причиной гормонального дисбаланса и ухудшения эрекции.

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Помимо этого, употребление пива также может быть чревато ожирением, повышенным уровнем холестерина, инсулинорезистентностью и другими патологиями, которые пагубно сказываются на эректильной дисфункции.

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