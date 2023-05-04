Уролог рассказал о влиянии пива на мужскую эрекцию

Уролог-андролог Гусейин Садыков в беседе с "Газетой.ru" рассказал, как влияет потребление пива на мужскую потенцию.

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По словам эксперта, в пиве содержатся фитогормоны, схожие по своей структуре с женскими половыми гормонами – эстрогенами. Фитогормоны могут стать причиной гормонального дисбаланса и ухудшения эрекции.