Уролог рассказал о влиянии пива на мужскую эрекцию

Уролог Садыков рассказал о влиянии пива на мужскую эрекцию
Уролог-андролог Гусейин Садыков в беседе с "Газетой.ru" рассказал, как влияет потребление пива на мужскую потенцию.
По словам эксперта, в пиве содержатся фитогормоны, схожие по своей структуре с женскими половыми гормонами – эстрогенами. Фитогормоны могут стать причиной гормонального дисбаланса и ухудшения эрекции.
Помимо этого, употребление пива также может быть чревато ожирением, повышенным уровнем холестерина, инсулинорезистентностью и другими патологиями, которые пагубно сказываются на эректильной дисфункции.
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