Если обратить внимание, можно заметить, что на следующий день после злоупотребления алкоголем, ментальное здоровье может давать сбои.

Зачастую алкоголь, как кажется на первый взгляд, дарит некое расслабление и успокоение, однако это ощущение сильно обманчиво – на следующий день тревожность и панические атаки могут усилиться в разы, особенно у тех, кто и так склонен к тревожности и не раз сталкивался с паническими атаками.

"Рамблер" решил разобраться, почему такое происходит.

Видеоролик с объяснениями этого процесса мы нашли в социальной сети TikTok – клинический психолог с ником @psy_borisova в нем подробно рассказала о том, как алкоголь влияет на нейромедиаторы и почему это напрямую связано с тревожностью и страхами.

Подробности смотрите в видео и берегите физическое и психическое здоровье!