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40 минут назад

Инструкция: как понять, что у вас паническая атака

Даша Краснова

Часто паническую атаку путают с другими заболеваниями. Обычно она представляет состояние сильной тревоги и страха, которое сопровождается учащенным сердцебиением и ощущением удушья. "Рамблер" расскажет про основные симптомы панической атаки.

Инструкция: как понять, что у вас паническая атака
Фото: unsplashunsplash

Часто больные испытывают те же ощущения, которые появляются при реальных неврологических и сердечно-сосудистых проблемах. Если атака происходит впервые, она может здорово напугать человека, многим кажется, что они вот-вот умрут.

Психолог объяснил, как победить тревожность

Признаки панической атаки

  • Приступы тревожности сопровождаются вегетативными нарушениями (учащенное сердцебиение, тошнота, потеря аппетита, озноб, потливость, ощущение удушья, заторможенность или повышенная активность, невозможность уснуть и тахикардия).
  • Выраженность тревоги варьируется от внутреннего напряжения до выраженной паники и страха смерти.
  • Средняя продолжительность приступа — 15-30 минут. Тревожность достигает максимума в первые 5-10 минут и проходит так же внезапно, как и началась. После приступа человек ощущает слабость.
  • Иногда паническая атака развивается на фоне ситуаций, дискомфортных для человека. Например, пребывание в толпе.
  • Чаще всего паническая атака возникает в дневное время. Ночами приступы тревожности чаще беспокоят людей, которые контролируют свои чувства днем.

Обычно панические атаки не ограничиваются единичным приступом. Так как возникает страх повторения ситуации. В итоге постоянная интенсивная тревога преобразуется в тревожное расстройство, к которому легко может присоединиться депрессия. Поэтому при наличии симптомов панической атаки, лучше сразу же обратиться за помощью к психиатру.

Болезни и лекарства,
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