Инструкция: как понять, что у вас паническая атака

Часто паническую атаку путают с другими заболеваниями. Обычно она представляет состояние сильной тревоги и страха, которое сопровождается учащенным сердцебиением и ощущением удушья. "Рамблер" расскажет про основные симптомы панической атаки.

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Часто больные испытывают те же ощущения, которые появляются при реальных неврологических и сердечно-сосудистых проблемах. Если атака происходит впервые, она может здорово напугать человека, многим кажется, что они вот-вот умрут.

Признаки панической атаки

Приступы тревожности сопровождаются вегетативными нарушениями (учащенное сердцебиение, тошнота, потеря аппетита, озноб, потливость, ощущение удушья, заторможенность или повышенная активность, невозможность уснуть и тахикардия).

Выраженность тревоги варьируется от внутреннего напряжения до выраженной паники и страха смерти.

Средняя продолжительность приступа — 15-30 минут. Тревожность достигает максимума в первые 5-10 минут и проходит так же внезапно, как и началась. После приступа человек ощущает слабость.

Иногда паническая атака развивается на фоне ситуаций, дискомфортных для человека. Например, пребывание в толпе.

Чаще всего паническая атака возникает в дневное время. Ночами приступы тревожности чаще беспокоят людей, которые контролируют свои чувства днем.