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Диетолог Гинзбург обозначил наименее опасную для человека дозу алкоголя

Своим мнением врач-диетолог Михаил Гинзбург поделился в беседе с изданием «Москва 24».

Названа наименее опасная для человека доза алкоголя
© Рамблер

Эксперт отметил, что здоровой женщине, чтобы не нанести вред организму, можно выпивать только один бокал сухого вина в день, мужчины могут позволить себе от 50 до 100 миллилитров крепкого алкоголя. Все, что будет выпито свыше этой нормы — вредно для здоровья.

При этом Гинзбург отметил, что эту норму не стоит считать правильной для всех. Если у человека есть какие-то проблемы со здоровьем (заболевания печени, желудка, сердечно-сосудистые, гипертония и др.), то от алкоголя ему лучше отказаться вовсе, поскольку любое количество спиртного нанесет вред.

Также специалист посоветовал отказаться от употребления пива, поскольку из этого напитка алкоголь очень быстро всасывается в кровь.

Ранее врач объяснила, почему не стоит сочетать шашлык с алкоголем.

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