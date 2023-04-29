Названа наименее опасная для человека доза алкоголя

Своим мнением врач-диетолог Михаил Гинзбург поделился в беседе с изданием «Москва 24».

Эксперт отметил, что здоровой женщине, чтобы не нанести вред организму, можно выпивать только один бокал сухого вина в день, мужчины могут позволить себе от 50 до 100 миллилитров крепкого алкоголя. Все, что будет выпито свыше этой нормы — вредно для здоровья.

При этом Гинзбург отметил, что эту норму не стоит считать правильной для всех. Если у человека есть какие-то проблемы со здоровьем (заболевания печени, желудка, сердечно-сосудистые, гипертония и др.), то от алкоголя ему лучше отказаться вовсе, поскольку любое количество спиртного нанесет вред.

Также специалист посоветовал отказаться от употребления пива, поскольку из этого напитка алкоголь очень быстро всасывается в кровь.