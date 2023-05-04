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Эндокринолог Островская назвала опасные для организма сочетания витаминов

Эндокринолог Елена Островская в беседе с "Газетой.Ru" рассказала, какие витамины опасно сочетать между собой.

Эндокринолог назвала опасные для организма сочетания витаминов
© Unsplash

По словам медика, неправильное сочетание витаминов может привести к тому, что они помешают усвоению друг друга. Кроме того, это может спровоцировать различные недуги.

В числе неудачных пар – кальций и железо или магний, а также витамин C и железо.

Ученые выяснили, что Витамин D улучшил эффективность лечения от меланомы

Островская подчеркнула – если врач назначил оба витамина, которые не сочетаются, важно принимать их в разное время: например, кальций утром, а железо вечером.

Медик также добавила, что нельзя одновременно принимать кальций и поливитамины.

Ранее "Рамблер" рассказывал о симптомах гипервитаминоза.

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