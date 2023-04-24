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Ученые выяснили, что Витамин D улучшил эффективность лечения от меланомы

Ученые выявили, что достаточное количество витамина D в организме повышает эффективность лечения от меланомы. Соответствующий отчет опубликован в журнале Cancer.

Ученые: витамин D улучшил эффективность лечения от рака
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Ученые решили проверить, как уровень этого витамина влияет на эффективность иммунотерапии при раковых заболеваниях. Для этого бученые проанализировали образцы крови 200 пациентов с меланомой и до начала лечения и те, которые были сделаны каждые 12 недель на протяжении всего курса.

Оказалось, что у 56% пациентов с нормальным уровнем витамина D достигались положительные эффекты иммунотерапии. Среди тех же, у кого был обнаружен дефицит витамина в организме, только у 36,2% были достигнуты положительные результаты. Выживаемость без развития меланомы в этих группах составила 11,25 и 5,75 месяца соответственно.

Ученые отмечают, что витамин D сам по себе не является средством против рака, но его достаточный уровень в крови нужен для правильной работы иммунной системы. Эксперты планируют провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить пользу витамина D при лечении меланомы.

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