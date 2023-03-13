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2 часа назад

Терапевт Водовозов заявил, что витамин С не поможет вылечить простуду

Мира Маркина

Три распространенных мифа о витамине С развеял в эфире радио Sputnik терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

Терапевт развеял три распространенных мифа о витамине С
Фото: UnsplashUnsplash

В первую очередь эксперт отметил, ссылаясь на исследования ученых, что витамин С не помогает вылечить вирусные инфекции. В качестве их профилактики он тоже бесполезен. Единственное заболевание, которое можно предупредить благодаря витамину С – это цинга.

Медик предостерег от злоупотребления этим витамином, так как его профицит может спровоцировать образование камней в мочевыводящих путях.

«Ежедневная норма витамина С — 50 миллиграммов. В самом ходовом аптечном препарате — 250 миллиграммов, а бывает и грамм, и больше», — привел пример спикер.

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Также терапевт подчеркнул: больше всего витамина С содержится в капусте, черной смородине, шиповнике и красном болгарском перце, а не в лимоне, как до сих пор считают многие.

Ранее мы писали, почему перед сном хочется перекусить.

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