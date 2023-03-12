Почему вечером хочется есть больше

На желание поесть вечером вляет недостаток калорий в течение дня, привычка засиживаться до ночи и яркий свет в квартире. При этом походы к холодильнику среди ночи грозят сердечно-сосудистыми проблемами, лишним весом. "Рамблер" расскажет, почему это происходит.

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Большинство людей заканчивают работу в семь вечера, около часа они едут домой, где горит яркий свет, работает телевизор и играют дети. Все это влияет на аппетит — приемы пищи сдвигаются и возникает порочный круг.

Ученые из США и Испании во главе с профессором Фрэнком Шиером в 2008 году наблюдали 420 человек, которые лечились от ожирения в клиниках. Участники исследования 20 недель придерживались средиземноморской диеты, занимались физкультурой и проходили тренинги. Рекомендации включали в себя размер порций, но не время приема пищи.

Врачи анкетировали пациентов и сравнивались, какие отличия показывают данные. В итоге те участники, которые ужинали поздно, теряли вес гораздо медленнее. Скорость биохимических реакций неизменна, так что вечером метаболизм не замедляется. Однако человек живет по циркадным ритмам. В дневное время он расходует энергию и добывает пищу, а в ночное — происходят процессы запасания, строительства, синтеза.

В работе 2020 года научный коллектив повторил эксперимент и проанализировал данные 2119 пациентов, которые закончили программу похудения. В среднем те, кто ужинали рано, теряли по 585 граммов в неделю. "Совы" — на 80 граммов меньше.

Ночной аппетит провоцируют недостаток физической активности, стрессы, яркое освещение в доме и чувство одиночества, когда мы едим, чтобы получить быстрое ощущение счастья и удовлетворения.