Как справиться с авитаминозом после долгой зимы

Одна из частых проблем, с которой многие сталкиваются после долгой зимы, когда весна наконец приходит – упадок сил, состояние «спячки», подавленность. Вместо ожидаемой многими бодрости люди сталкиваются с апатией и полным отсутствием энергии. «Рамблер» выяснил, почему это происходит.
Врачи называют это состояние по-разному: говорят об «обратном сезонном аффективном расстройстве», «весенней астении», а также «синдроме весенней усталости». Симптомы этого состояния могут быть выражены в разной степени, но большинство пациентов отмечают подавленность, нежелание что-то делать, снижение работоспособности, нарушения концентрации внимания, проблемы с памятью.
В зимнее время года образ жизни у многих меняется: люди больше времени проводят в помещении, предпочитают передвигаться на машине или транспорте, а не ходить пешком. Рацион тоже меняется – в нем преобладают не богатые витаминами фрукты и овощи, а термически обработанная пища, в которой значительная часть витаминов и микроэлементов могла разрушиться при нагревании.
По словам эксперта, наиболее частая проблема после зимы – низкая концентрация витамина D. Его дефицит и так присущ россиянам, живущим при недостатке солнца, а к весне его нехватка еще больше усиливается. Здесь отдельно отмечу, что принимать витамин можно после сдачи анализов и получения назначеия, иначе можно себе навредить.
Для того, чтобы вновь обрести бодрость и справиться с весенней астенией, специалисты рекомендуют чаще бывать на свежем воздухе, сбалансированно питаться, скорректировать режим сна и бодрствования, а при необходимости начать прием витаминных комплексов.