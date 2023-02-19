Как справиться с авитаминозом после долгой зимы

Одна из частых проблем, с которой многие сталкиваются после долгой зимы, когда весна наконец приходит – упадок сил, состояние «спячки», подавленность. Вместо ожидаемой многими бодрости люди сталкиваются с апатией и полным отсутствием энергии. «Рамблер» выяснил, почему это происходит.

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Врачи называют это состояние по-разному: говорят об «обратном сезонном аффективном расстройстве», «весенней астении», а также «синдроме весенней усталости». Симптомы этого состояния могут быть выражены в разной степени, но большинство пациентов отмечают подавленность, нежелание что-то делать, снижение работоспособности, нарушения концентрации внимания, проблемы с памятью.

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Единой причины, которая вызывает это состояние, нет, свой вклад вносят самые разные факторы. Однако большинство исследователей уверены, что одна из важных составляющих – нехватка витаминов, которая особенно остро ощущается после зимы.

Ольга Викторовна Малиновская Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики

В зимнее время года образ жизни у многих меняется: люди больше времени проводят в помещении, предпочитают передвигаться на машине или транспорте, а не ходить пешком. Рацион тоже меняется – в нем преобладают не богатые витаминами фрукты и овощи, а термически обработанная пища, в которой значительная часть витаминов и микроэлементов могла разрушиться при нагревании.

Оценить свой витаминный статус можно с помощью лабораторных анализов. Есть комплексные исследования, в ходе которых определяется содержание всех основных витаминов, а есть моноисследования, направленные на определение концентрации всего одного показателя.

Ольга Викторовна Малиновская Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики

По словам эксперта, наиболее частая проблема после зимы – низкая концентрация витамина D. Его дефицит и так присущ россиянам, живущим при недостатке солнца, а к весне его нехватка еще больше усиливается. Здесь отдельно отмечу, что принимать витамин можно после сдачи анализов и получения назначеия, иначе можно себе навредить.

Для того, чтобы вновь обрести бодрость и справиться с весенней астенией, специалисты рекомендуют чаще бывать на свежем воздухе, сбалансированно питаться, скорректировать режим сна и бодрствования, а при необходимости начать прием витаминных комплексов.