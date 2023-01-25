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2 часа назад

Как нельзя восполнять дефицит витамина D

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Зимой мы особенно остро чувствуем нехватку витамина D в организме. Дефицит сопровождается ощущением слабости, сонливости, болью в голове и суставах, кожным зудом. И хотя этот витамин называют солнечным, далеко не все способы восполнения его запаса безопасны. Подробнее об этом читайте в материале «Рамблера».

Как нельзя восполнять дефицит витамина D
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Витамин D вырабатывается естественным путем в нашей коже под воздействием солнечных лучей, отмечает врач общей практики Денис Прокофьев. Но восполнить его, например, загорая на пляже во время отпуска, не получится. Ведь период выведения витамина D из организма составляет 15 дней.

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Посещение солярия – еще один не только малоэффективный, но и опасный способ. Ведь UV-лучи на самом деле несут больше вреда, чем пользы. Интенсивный «принудительный» загар нередко становится причиной развития плоскоклеточного, базальноклеточного рака или меланомы.

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Также ультрафиолетовыми лучами стимулируется кератоз – форма дерматоза, при которой кожа приобретает неестественную пигментацию (покрывается темными пятнами) и роговеет. Солнечное лентиго сопровождается появлением коричневых пятен на коже и под этим заболеванием может скрываться начальная стадия рака кожи.

Однако это не значит, что дефицит витамина D нельзя восполнить. Просто безопаснее делать это с помощью приема препаратов.

Важно контролировать уровень витамина D в течение года. Можно восполнять дефицит витамина D. Взрослая профилактическая доза должна составлять две тысячи единиц в сутки. К ошибке можно отнести то, что люди с выраженным ожирением пьют такую же дозировку, как и люди с нормальным ИМТ. В случае повышенного ИМТ доза витамина должна быть выше. Многие считают, что витамин D не усваивается без магния или, например, кальция. На самом деле, витамин D хорошо усваивается и без других витаминных групп. Самое правильное — сдать анализы крови и подобрать дозу совместно с врачом.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
Болезни и лекарства,
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