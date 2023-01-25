Как нельзя восполнять дефицит витамина D

Важно контролировать уровень витамина D в течение года. Можно восполнять дефицит витамина D. Взрослая профилактическая доза должна составлять две тысячи единиц в сутки. К ошибке можно отнести то, что люди с выраженным ожирением пьют такую же дозировку, как и люди с нормальным ИМТ. В случае повышенного ИМТ доза витамина должна быть выше. Многие считают, что витамин D не усваивается без магния или, например, кальция. На самом деле, витамин D хорошо усваивается и без других витаминных групп. Самое правильное — сдать анализы крови и подобрать дозу совместно с врачом.



Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог