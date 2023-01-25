Как нельзя восполнять дефицит витамина D

Зимой мы особенно остро чувствуем нехватку витамина D в организме. Дефицит сопровождается ощущением слабости, сонливости, болью в голове и суставах, кожным зудом. И хотя этот витамин называют солнечным, далеко не все способы восполнения его запаса безопасны. Подробнее об этом читайте в материале «Рамблера».
Витамин D вырабатывается естественным путем в нашей коже под воздействием солнечных лучей, отмечает врач общей практики Денис Прокофьев. Но восполнить его, например, загорая на пляже во время отпуска, не получится. Ведь период выведения витамина D из организма составляет 15 дней.
Посещение солярия – еще один не только малоэффективный, но и опасный способ. Ведь UV-лучи на самом деле несут больше вреда, чем пользы. Интенсивный «принудительный» загар нередко становится причиной развития плоскоклеточного, базальноклеточного рака или меланомы.
Также ультрафиолетовыми лучами стимулируется кератоз – форма дерматоза, при которой кожа приобретает неестественную пигментацию (покрывается темными пятнами) и роговеет. Солнечное лентиго сопровождается появлением коричневых пятен на коже и под этим заболеванием может скрываться начальная стадия рака кожи.
Однако это не значит, что дефицит витамина D нельзя восполнить. Просто безопаснее делать это с помощью приема препаратов.