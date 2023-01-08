Как избежать дефицита йода

Согласно статистике, Россия считается одним из регионов, где чаще всего встречается дефицит йода у людей. Сколько йода необходимо организму и как избежать его недостатка? Спросили врача-эндокринолога Ольгу Деревянко.
По словам медика, если живущий в России человек не употребляет йодированную соль, в день его организм получает примерно 40-60 мкг йода при норме 150 мкг. Таким образом, получается, что он недополучает примерно 50% от необходимого количества этого элемента.
Также потребность в йоде резко возрастает во время беременности.
Врач-эндокринолог также отметила, что анализы крови, мочи, волос и ногтей на дефицит йода являются неинформативными. Все дело в большой вариабельности показателей, которые меняются в зависимости от рациона питания человека накануне сдачи анализов.