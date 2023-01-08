Как избежать дефицита йода

Согласно статистике, Россия считается одним из регионов, где чаще всего встречается дефицит йода у людей. Сколько йода необходимо организму и как избежать его недостатка? Спросили врача-эндокринолога Ольгу Деревянко.

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По словам медика, если живущий в России человек не употребляет йодированную соль, в день его организм получает примерно 40-60 мкг йода при норме 150 мкг. Таким образом, получается, что он недополучает примерно 50% от необходимого количества этого элемента.

Россия, к сожалению, официально считается регионом йодного дефицита, поэтому людям рекомендовано в качестве общей профилактики постоянное использование йодированной соли. Ни гималайская, ни розовая, ни морская соль не подходят. На ней обязательно должна быть пометка "йодированная".

Деревянко Ольга Сергеевна Главный эндокринолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина.

Также потребность в йоде резко возрастает во время беременности.

Беременным и кормящим женщинам обязательно дополнительно принимать препараты калия йодида, то есть дополнительно потреблять 200 мкг в сутки. Йод необходим для нормальной работы щитовидной железы и других органов и систем, поэтому массовая профилактика нехватки йода обязательна.

Деревянко Ольга Сергеевна Главный эндокринолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина.