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1 час назад

Как избежать дефицита йода

Мира Маркина
Деревянко Ольга Сергеевнаэксперт

Согласно статистике, Россия считается одним из регионов, где чаще всего встречается дефицит йода у людей. Сколько йода необходимо организму и как избежать его недостатка? Спросили врача-эндокринолога Ольгу Деревянко.

Как избежать дефицита йода
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

По словам медика, если живущий в России человек не употребляет йодированную соль, в день его организм получает примерно 40-60 мкг йода при норме 150 мкг. Таким образом, получается, что он недополучает примерно 50% от необходимого количества этого элемента.

Россия, к сожалению, официально считается регионом йодного дефицита, поэтому людям рекомендовано в качестве общей профилактики постоянное использование йодированной соли. Ни гималайская, ни розовая, ни морская соль не подходят. На ней обязательно должна быть пометка "йодированная".
Деревянко Ольга Сергеевна
Деревянко Ольга СергеевнаГлавный эндокринолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина.

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Также потребность в йоде резко возрастает во время беременности.

Беременным и кормящим женщинам обязательно дополнительно принимать препараты калия йодида, то есть дополнительно потреблять 200 мкг в сутки. Йод необходим для нормальной работы щитовидной железы и других органов и систем, поэтому массовая профилактика нехватки йода обязательна.
Деревянко Ольга Сергеевна
Деревянко Ольга СергеевнаГлавный эндокринолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина.

Врач-эндокринолог также отметила, что анализы крови, мочи, волос и ногтей на дефицит йода являются неинформативными. Все дело в большой вариабельности показателей, которые меняются в зависимости от рациона питания человека накануне сдачи анализов.

Болезни и лекарства,
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