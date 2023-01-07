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4 часа назад

Как восстановить печень после праздников

Диана Товсепова
Тимощенко Анастасия Викторовнаэксперт,Денис Прокофьевэксперт

В праздники большинство россиян привыкли расслабляться. Многие позволяют себе бессонные ночи, необдуманное питание и алкоголь. В итоге может пострадать здоровье, а особенно печень. "Рамблер" разбирался в том, как восстановить печень после новогодних праздников.

Как восстановить печень после праздников
Фото: PxherePxhere

Обильные приемы пищи и употребление алкоголя в период новогодних праздников всегда является достаточно значимой нагрузкой для организма. Если праздничное меню достаточно скорректировать, отдавая предпочтение менее калорийным и здоровым блюдами, и ограничить объемы принимаемой пищи, то как быть с алкоголем?

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Как известно, безопасной дозы алкоголя не существует и прием алкоголя, несомненно, будет негативно влиять как на функцию печени, так и всего желудочно-кишечного тракта. Людям, страдающим хроническими заболеваниями печени, принимающим некоторые препараты прием алкоголя категорически не рекомендован.
Тимощенко Анастасия Викторовна
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

По словам врача, существуют основные правила, позволяющие уменьшить негативное действие алкоголя на организм:

Не забывайте об употреблении достаточного количества жидкости!

При приеме алкоголя важно восполнять водно-солевой баланс, негативные продукты обмена этанола быстрее покидают организм при обильном питье.

Отдавайте предпочтение негазированным алкогольным напиткам, с небольшим содержанием добавленного сахара.

Не забывайте о здоровом питании, обязательно включайте в рацион достаточное количество овощей и фруктов, источников витаминов и антиоксидантов.

Не злоупотребляйте количеством и частотой приема алкоголя, ведь для печени одинаково негативно как обильной, так и частый прием алкоголя.
Тимощенко Анастасия Викторовна
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

В период праздников старайтесь чаще бывать на свежем воздухе, заниматься дозированными физическими нагрузками и не забывайте полноценно питаться.

Для нормализации работы печени важно включать в рацион продукты, богатые незаменимыми аминокислотами, например метионин. Важно обеспечить достаточное количество белка в рационе в виде мяса, рыба, молочных продуктов и бобовых.
Тимощенко Анастасия Викторовна
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Кроме того, важно восстановить режим дня, потому как сон не менее 7-8 часов важен для быстрого восстановления организма.

Названы продукты для восстановления печени

По словам врача Дениса Прокофьева, если у человека нет сопутствующих заболеваний в виде цирроза, гепатита В или С, печень способна сама восстановиться, если мы обеспечиваем полный алкогольный покой.

Основное условие восстановления печени — полный отказ от алкоголя и здоровое питание с достаточным количеством углеводов, протеинов, жиров. Главное, чтобы это было сбалансированное питание с исключением жареных, копченых продуктов и в своем составе содержало микроэлементы: фолиевая кислота, витамины группы Б, цинк.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
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