В беседе с изданием «Газета.Ru» врач-остеопат Владимир Животов рассказал о том, как не надо принимать витамины.

Эксперт отметил, что необходимо ознакомиться с правилами приема той или иной капсулы.

Часто люди по привычке запивают препараты водой, тогда как не в каждом случае это требуется. Животов указал на то, что если ту или иную таблетку необходимо запить, это будет точно прописано в инструкции.

В других же случаях этого делать не стоит.

Специалист посоветовал принимать витамины во время еды, проглатывая их вместе с едой. Отметил Животов и то, что прием пищи и витаминов в случае необходимости запивать их водой, стоит разнести по времени: принимать препараты лучше либо за полчаса до еды, либо через два часа после.