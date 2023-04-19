Биолог, генетик и клинический психолог Ирина Мальцева назвала симптомы гипервитаминоза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Sputnik.

Многие витамины содержатся в определенных продуктах, но также люди употребляют их в качестве БАДов. Из-за этого может случаться гипервитаминоз — переизбыток определенных витаминов в организме.

Это состояние тяжело диагностировать, так как его симптомы схожи с другими заболеваниями. В зависимости от витамина, человек может чувствовать слабость, усталость, головную и мышечную боль, а также жаловаться на судороги.

От переизбытка витамина D морганизме могут добавиться и другие симптомы: сонливость, повышение АД и температуры, а также проблемы со стулом.