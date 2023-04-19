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2 часа назад

Генетик Мальцева перечислила симптомы гипервитаминоза

Мария Каткова

Биолог, генетик и клинический психолог Ирина Мальцева назвала симптомы гипервитаминоза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Sputnik.

Многие витамины содержатся в определенных продуктах, но также люди употребляют их в качестве БАДов. Из-за этого может случаться гипервитаминоз — переизбыток определенных витаминов в организме.

Это состояние тяжело диагностировать, так как его симптомы схожи с другими заболеваниями. В зависимости от витамина, человек может чувствовать слабость, усталость, головную и мышечную боль, а также жаловаться на судороги.

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От переизбытка витамина D морганизме могут добавиться и другие симптомы: сонливость, повышение АД и температуры, а также проблемы со стулом.

Ранее сообщалось, что диетолог назвала продукты, которые усугубляют аллергию.

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