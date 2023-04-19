Диетолог и терапевт Маргарита Королева рассказала о продуктах, которые не стоит употреблять при наличии сезонной аллергии. Об этом сообщает "Москва 24".

Эксперт пояснила, что некоторые продукты могут усиливать симптомы аллергии. В качестве примера она перечислила овощи и фрукты: апельсины, сельдерей, томаты и кукуруза.

Она призвала отказаться от кофе и шоколада, так как эти продукты также могут усиливать симптомы аллергической реакции.

Из рациона стоит убрать продукты с высоким содержанием глютена: зерновые, рожь и пшеницу. Тем, кто страдает от аллергии на пыльцу березы, нужно исключить продукты с косточками, так как у них есть такие же аллергены. Речь идет о яблоках, киви, вишне, персиках и груше.