Диетолог Королева назвала продукты, которые запрещено употреблять при аллергии
Диетолог и терапевт Маргарита Королева рассказала о продуктах, которые не стоит употреблять при наличии сезонной аллергии. Об этом сообщает "Москва 24".
Эксперт пояснила, что некоторые продукты могут усиливать симптомы аллергии. В качестве примера она перечислила овощи и фрукты: апельсины, сельдерей, томаты и кукуруза.
Она призвала отказаться от кофе и шоколада, так как эти продукты также могут усиливать симптомы аллергической реакции.
Из рациона стоит убрать продукты с высоким содержанием глютена: зерновые, рожь и пшеницу. Тем, кто страдает от аллергии на пыльцу березы, нужно исключить продукты с косточками, так как у них есть такие же аллергены. Речь идет о яблоках, киви, вишне, персиках и груше.
Ранее сообщалось, что аллерголог рассказал, как победить весеннюю аллергию.