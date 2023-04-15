Как отличить ОРВИ от аллергии
У острой респираторной вирусной инфекции и аллергии могут быть схожие симптомы, поэтому иногда сложно самостоятельно отделить одно от другого. "Рамблер" спросил врачей, как понять, заболел ли ты или это реакция на цветение.
По словам терапевта Алексея Жито, сейчас наступает сложная пора для терапевтов, аллергологов, пульмонологов и отоларингологов. Пациент может заболеть острой вирусной инфекцией верхних дыхательных, которая связана в том числе с изменением погоды, ветреностью, резким сменами температуры в дневное и вечернее время, и столкнуться с аллергией из-за начала цветения различных растений.
Пациент может быть как инфицирован вирусным заболеванием, так и иметь аллергическое заболевание. Часто эти состояния сходны, например, слабостью, недомоганием, слезотечением, заложенностью носа. То есть это все может быть признаками как вирусной инфекции, так и аллергии.
Сложность заключается в следующем. Например, при аллергической заложенности носа пациенту назначаются стероидные противовоспалительные препараты, которые являются одновременно жаропонижающим. В результате у пациента нормализуется температура. То есть, если у него была повышенная температура и он был инфицирован вирусной инфекцией, то она уже стабилизуется, и врачу, как и пациенту, тяжело диагностировать и правильно понять, что это - аллергия или вирусная инфекция. При вирусных инфекциях характерно обратное. С целью уменьшения отечности человек принимает антигистаминные препараты, и если у него есть аллергия, то она проходит. Вот такая "стертость" диагностики характерна для данного времени года.
Как объяснил медик, при вирусной инфекции, как правило, более характерны симптомы интоксикации, боли в голове, в поясничной области, в мышцах, общая слабость, повышение температуры, поскольку возникает ответ иммунной системы. Если есть выделения из носа, то часто к ним присоединяется бактериальная инфекция, и они становятся желто-зелеными. При аллергической реакции общее самочувствие страдает, но не так сильно, выраженного интоксикационного синдрома нет, как и температуры.
Есть также отличие и в эффективности лечения. Если при аллергических реакциях мы используем антигистаминный препарат, то буквально 1-2 таблеток хватает, чтобы радикально улучшить состояние пациента. При вирусных же инфекциях, при инфекциях верхних дыхательных путей антигистаминная терапия практически малоэффективна, она входит в комплекс терапии, но она обладает меньшей эффективностью. Но нужно отметить, что патогенетически обосновано применение антигистаминных препаратов, препаратов-блокаторов гистаминовых рецепторов как при аллергии, так и при вирусной инфекции, так как блокируются медиаторы воспаления. Гистамин является не только провокатором аллергии, но и воспаления.
Врач общей практики Денис Прокофьев отметил, что на самом деле разница между симптоматикой ОРВИ и аллергии существенна, хотя на первый взгляд может показаться не так.
Во-первых, при аллергии всегда есть тесная связь воздействия аллергена и симптомов. Второе — при аллергических реакциях положительными являются так называемые провокационные тесты с причинно значимыми аллергенами. Эти тесты можно проводить в случае развития аллергического дерматита и конъюнктивита. При аллергии появляются иммунноглобулины Е — антитела к причинно значимым аллергенам. Также возникает эозинофилия в крови. Помимо этого, аллергию можно подтвердить, если человеку после приема антигистаминных препаратов становится легче.
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог