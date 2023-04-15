Как отличить ОРВИ от аллергии

Пациент может быть как инфицирован вирусным заболеванием, так и иметь аллергическое заболевание. Часто эти состояния сходны, например, слабостью, недомоганием, слезотечением, заложенностью носа. То есть это все может быть признаками как вирусной инфекции, так и аллергии.



Сложность заключается в следующем. Например, при аллергической заложенности носа пациенту назначаются стероидные противовоспалительные препараты, которые являются одновременно жаропонижающим. В результате у пациента нормализуется температура. То есть, если у него была повышенная температура и он был инфицирован вирусной инфекцией, то она уже стабилизуется, и врачу, как и пациенту, тяжело диагностировать и правильно понять, что это - аллергия или вирусная инфекция. При вирусных инфекциях характерно обратное. С целью уменьшения отечности человек принимает антигистаминные препараты, и если у него есть аллергия, то она проходит. Вот такая "стертость" диагностики характерна для данного времени года.