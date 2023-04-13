Чем опасен вирус Эпштейна-Барр и как он проявляется

Вирус Эпштейна-Барр относится к семейству герпес вируса и был назван так в честь английского вирусолога профессора Эпштейна и его аспирантки Барр, описавших вирус ещё в 1964 году. Вирус Эпштейна-Барр самый таинственный из всех. С одной стороны – это инфекция, которая является одной из самых распространённых в мире, так как вирус присутствует в организме подавляющего большинства людей. С другой стороны, – ВЭБ, так называют сокращённо вирус, обуславливает развитие заболеваний.
"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, чем грозит наличие этого вируса и как он проявляется.
Источник заражения вирусом – больные в острой форме инфекционным мононуклеозом, и здоровые люди, которые периодически выделяют возбудитель в окружающую среду со слюной, мокротой. После первичного заражения его обнаруживают в смывах из ротоглотки в течение 1,5 лет. В большинстве случаев заражение происходит контактно-бытовым путём, но не как при остром вирусном заболевании – воздушно-капельным, в отличие от кори, краснухи и ряда других известных вирусных заболеваний ВЭБ не передается, не летает по воздуху с мельчайшими капельками слюны и не передаётся через относительно большие расстояния. Заражение происходит при очень близком прямом контакте с болеющим или носителем вируса, прежде всего через поцелуй или при попадании слюны другого человека через непрямой контакт, например при пользовании одной посудой, предметами обихода, бытовыми вещами. Учитывая частое присутствие ВЭБ в крови не менее чем у 10-30% здоровых доноров возможен и трансфузионной путь передачи. Ещё это заболевание называют “болезнью поцелуев”, потому что именно при поцелуях часто и происходит заражение вирусом.
Характерными клиническими проявлениями, по словам специалиста, может быть повышение температуры до 38-39С, которое сопровождается интоксикацией, болью в горле, увеличением миндалин, продолжительной лихорадочной реакцией от 3-4 дней до 2 недель. Иногда остается температурный хвост.
Опасным осложнением заболевания может стать разрыв селезёнки. Диагностика наличия ВЭБ возможна по клиническому анализу крови, где при инфекционном мононуклеозе выявляются атипичные лимфоциты - мононуклеары, а также методом ИФА по обнаружению антител острой фазы класса IgM и IgG, которые появляются несколько позже или могут говорить о наличии встречи организма с этим вирусом. Окончательный диагноз заболевания устанавливает врач и определяет необходимое лечение.