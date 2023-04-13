Чем опасен вирус Эпштейна-Барр и как он проявляется

Вирус Эпштейна-Барр относится к семейству герпес вируса и был назван так в честь английского вирусолога профессора Эпштейна и его аспирантки Барр, описавших вирус ещё в 1964 году. Вирус Эпштейна-Барр самый таинственный из всех. С одной стороны – это инфекция, которая является одной из самых распространённых в мире, так как вирус присутствует в организме подавляющего большинства людей. С другой стороны, – ВЭБ, так называют сокращённо вирус, обуславливает развитие заболеваний.

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Далеко не у всех, кто заражён вирусом, доказана его роль в развитии злокачественных новообразований и иммунологической патологии. То есть вирус может стать причиной предрасположенности, но не у всех и не обязательно разовьётся какое-то серьёзное заболевание. Тем не менее, вирусом Эпштейна-Барр вызваны около 1% всех новообразований. Чаще они возникают у людей со сниженным иммунитетом. Не вызывает сомнений и ведущая его роль в патогенезе таких новообразований, как лимфома Бёркитта или лимфогранулематоз назофарингальная карцинома, то есть их локализация в носу, горле, а также первичные лимфомы головного мозга и некоторые другие виды.

Аветисян Алла Ивановна Врач терапевт высшей категории, член Российского терапевтического и международных обществ.

Источник заражения вирусом – больные в острой форме инфекционным мононуклеозом, и здоровые люди, которые периодически выделяют возбудитель в окружающую среду со слюной, мокротой. После первичного заражения его обнаруживают в смывах из ротоглотки в течение 1,5 лет. В большинстве случаев заражение происходит контактно-бытовым путём, но не как при остром вирусном заболевании – воздушно-капельным, в отличие от кори, краснухи и ряда других известных вирусных заболеваний ВЭБ не передается, не летает по воздуху с мельчайшими капельками слюны и не передаётся через относительно большие расстояния. Заражение происходит при очень близком прямом контакте с болеющим или носителем вируса, прежде всего через поцелуй или при попадании слюны другого человека через непрямой контакт, например при пользовании одной посудой, предметами обихода, бытовыми вещами. Учитывая частое присутствие ВЭБ в крови не менее чем у 10-30% здоровых доноров возможен и трансфузионной путь передачи. Ещё это заболевание называют “болезнью поцелуев”, потому что именно при поцелуях часто и происходит заражение вирусом.

Характерными клиническими проявлениями, по словам специалиста, может быть повышение температуры до 38-39С, которое сопровождается интоксикацией, болью в горле, увеличением миндалин, продолжительной лихорадочной реакцией от 3-4 дней до 2 недель. Иногда остается температурный хвост.

Особенно характерно симметричное увеличение лимфатических узлов - боковых, передних, шейных, подчелюстных от 1-2 до 3-5 см в диаметре. Они болезненные, уплотнены, но не спаяны между собой и с окружающими тканями, и могут оставаться увеличенными до 2-3 месяцев.

Аветисян Алла Ивановна Врач терапевт высшей категории, член Российского терапевтического и международных обществ.