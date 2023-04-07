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2 часа назад

Аллерголог Болибок рассказал, как победить весеннюю аллергию

Мира Маркина

Чтобы спокойно пережить сезон аллергии, стоит носить маски и очки, а также по минимуму контактировать с аллергенами. Такие рекомендации иммунолог-аллерголог Владимир Болибок дал "Ленте.ру".

Врач обратил внимание, что симптомы аллергии появляются, когда есть контакт с чем-то, что их вызывает. Поэтому самый простой способ обезопасить себя — носить защитные средства, если они позволят не взаимодействовать с аллергеном.

По словам Болибока, эффективны в такой ситуации будут медицинские маски: как одноразовые, так и многослойные. Глаза стоит защищать очками — с широкой дужкой, чтобы сбоку не могла проникнуть пыльца. Линзы носить не стоит: если пыльца попадет на конъюнктиву глаза или под линзу, начнется сильное воспаление.

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Чтобы аллергены не попадали в дом, можно завесить специальной тканью окна. Аллерголог также напомнил, что можно временно уезжать в страны и регионы, где аллерген не распространен. Хорошими вариантами, на взгляд Болибока, будут Персидский залив и Египет.

Если контакта с аллергеном избежать не удается, важно принимать антигистаминные. Но не стоит пить гормональные препараты без консультации с врачом, напомнил Владимир Болибок.

Ранее "Рамблер" задавал три вопроса доктору о сезонной и накопительной аллергии.

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