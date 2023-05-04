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Терапевт Королева рассказала о ягоде, улучшающей работу мозга у пожилых

Терапевт и диетолог Маргарита Королева в беседе с "Москвой 24" рассказала о ягоде, которая благотворно влияет на работу мозга у пожилых людей.

По словам медика, пенсионерам необходимо налегать на чернику. Эта ягода богата антиоксидантами, которые оказывают противовоспалительное действие.

Кроме того, черника благотворно влияет на работу сердца, сосудов и мозга. Врач подчеркнула: черника способна минимизировать риск развития дегенеративных заболеваний вроде болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Врачи назвали улучшающую память и снижающую давление ягоду

В заключение эксперт добавила, что черника полезна для зрения.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что ученые назвали способ снизить риск инвалидности у пожилых.

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