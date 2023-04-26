Ученые назвали способ снизить риск инвалидности у пожилых

В Университете Дзюнтендо обнаружили, что, если в подростковом и среднем возрасте у человека высокий уровень физической активности, то в пожилом возрасте он с меньшей вероятностью потеряет мышечную силу. Соответствующая научная статья появилась в Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle.

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Саркопения — явление, при котором в пожилом возрасте снижается мышечная функция. Ухудшает качество жизни, а также повышает риск опасных падений и инвалидности.

Авторы работы изучили физическую активность 1607 взрослых от 65 до 84 лет. Участники исследования прошли полное медицинское обследование, в том числе им измерили процент скелетных мышц, силу хвата и скорость ходьбы.

Почти у 7% мужчин и почти 2% женщин была зафиксирована саркопения. Низкая мышечная масса была свойственна примерно 14% мужчин и чуть более чем 5% женщин. Мышечная функция оказалась низкой у четверти участников исследования и почти у пятой части участниц.

Как у мужчин, так и у женщин риск саркопении был заметно ниже, если они занимались спортом, когда были подростками и в среднем возрасте. Исследование показывает, что тренировки могут положительно влиять на качество жизни в пожилом возрасте.

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