Ученые выяснили, какое действие улучшает память у пожилых

Ухудшение памяти у пожилых людей может замедлить игра на музыкальных инструментах, в частности, на фортепиано. Об этом заявили ученые из Женевского университета, проведя соответствующее исследование. Результаты опубликованы в журнале Neurolmage: Reports.

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132 пенсионера в возрасте от 62 до 78 лет по просьбе ученых должны были заниматься музыкой. Их разбили на две группы: участники первой обучались игре на фортепиано, другие же учились распознавать инструменты и проводить анализ мелодий разных музыкальных стилей. Занятия проводились в течение полугода и длились один час. Стоит отметить, что до этого принимавшие участие в исследование пенсионеры музыкой никогда не занимались.

Через шесть месяцев ученые провели оценку изменений в структуре мозга участников и выявили, что в четырех его областях, участвующих в формировании рабочей памяти, увеличилось количество серого вещества. В целом производительность мозга участников увеличилась на 6%.

Также у тех пенсионеров, которые играли на фортепиано, в области мозга, отвечающей за обработку звука, объем серого вещества не поменялся, тогда как у тех, кто занимался активным прослушиванием музыки, он стал меньше.

Ученые сделали вывод, что музыкальные вмешательства способны предотвратить старение лишь в определенных областях мозга. При этом на улучшение памяти они влияют положительно.