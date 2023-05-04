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Гастроэнтеролог Вялов назвал опасность плохо приготовленного шашлыка

Гастроэнтеролог Сергей Вялов в беседе с News.ru назвал главную опасность плохо приготовленного шашлыка.

По словам эксперта, хорошо прожаренное мясо не представляет опасности, поскольку термическая обработка убивает всех микробов. Но если мясо прожарено плохо, существует риск подцепить кишечную инфекцию.

При этом пережаренное блюдо также может навредить:

"Потенциально, чем больше черноты съесть, тем больше нарушится работа желудка, а если есть такую пищу регулярно, то в перспективе это приведет к раку желудка".

Если есть вместе с пережаренным шашлыком твердую пищу вроде свежих овощей, это лишь усугубит ситуацию. Такая еда усиливает механическую нагрузку на желудок.

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В заключение специалист напомнил, что не стоит жарить овощи. Во время жарки уничтожается клетчатка, поэтому пользы от таких овощей нет.

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