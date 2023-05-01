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Гастроэнтеролог Пустовит назвала способы по избавлению от изжоги

Изжога возникает как у здоровых людей, так и у тех, кто имеет проблемы с работой ЖКТ. Как избавиться от неприятного симптома, изданию «Доктор Питер» рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Пустовит.

Изжога симптоматически выражается ощущением жжения за грудиной, распространяющимся вверх. Оно может появляться как после еды (пока вы бодрствуете), так и ночью.

К наиболее распространенным причинам изжоги относят заброс кислоты в пищевод из-за слабого нижнего пищеводного сфинктера, воспаление слизистой пищевода, наличие в нем грыж. Изменение в слюноотделении также нередко провоцирует жжение. Изжогу может вызвать употребление шампанского, кофе, сладкой газировки, жирных и острых блюд, мяты, цитрусовых.

К употреблению пищевой соды внутрь для избавления от изжоги врач рекомендовала не прибегать.

«При употреблении пищевой соды эффект наступает быстро, но действует непродолжительное время, плюс есть риск эффекта рикошета. Иногда при употреблении соды возникают болевой синдром, отрыжка и повышенное газообразование», – объяснила врач.

В первую очередь нужно ограничить продукты, провоцирующие изжогу. Чтобы отследить, какие из них оборачиваются неприятным симптомом, можно вести пищевой дневник.

Онколог рассказал о скрытой опасности изжоги

Сон на левом боку на приподнятом изголовье поможет избежать изжоги после плотного приема пищи. Прием антацида или альгината поможет купировать симптом. Однако если изжога возникает часто – от двух раз в неделю – эксперт рекомендует обратиться к гастроэнтерологу.

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