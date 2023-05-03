Заведующая терапевтическим отделением, врач-гастроэнтеролог ЦКБ РЖД-Медицина Анна Свиридова перечислила продукты, которые нельзя есть при обострении гастрита. Об этом сообщает издание "Газета.Ru".

По словам медика, в списке запрещенных находятся газированные напитки. Они приводят к вздутию и перерастяжению стенок желудка, что усиливает болезненные ощущения при гастрите.

"Под запретом и жирная пища (например, свинина, наваристый бульон на косточке), так как она провоцируют желчеотделение и сокоотделение в желудке, тем самым способствует повреждению его слизистой оболочки", - рассказала врач.

Не стоит при обострении гастрита есть фастфуд. В бургерах и жареном картофеле содержится много ингредиентов, которые стимулируют выработку соляной кислоты в желудке.