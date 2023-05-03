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Гастроэнтеролог Свиридова перечислила запрещенные при обострении гастрита продукты

Заведующая терапевтическим отделением, врач-гастроэнтеролог ЦКБ РЖД-Медицина Анна Свиридова перечислила продукты, которые нельзя есть при обострении гастрита. Об этом сообщает издание "Газета.Ru".

По словам медика, в списке запрещенных находятся газированные напитки. Они приводят к вздутию и перерастяжению стенок желудка, что усиливает болезненные ощущения при гастрите.

"Под запретом и жирная пища (например, свинина, наваристый бульон на косточке), так как она провоцируют желчеотделение и сокоотделение в желудке, тем самым способствует повреждению его слизистой оболочки", - рассказала врач.

Не стоит при обострении гастрита есть фастфуд. В бургерах и жареном картофеле содержится много ингредиентов, которые стимулируют выработку соляной кислоты в желудке.

Также гастроэнтеролог порекомендовала отказаться от свежей выпечки, мягкого белого хлеба, мороженого и тортов. Можно заменить мучное на сухари или подсушенный хлеб. Необходимо исключить из рациона и копченые и сырокопченые колбасы, а, вот, одна сосиска на завтрак, по словам врача, не запрещается.

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