Нефролог Дарья Садовская рассказала, как уберечься от болезни Лайма. Об этом сообщает издание "Вести Подмосковья".

По статистике, каждый второй клещ заражен болезнью Лайма. Если вам под кожу забрался клещ, после удаления его необходимо отнести на анализ. Таким образом у медиков будет возможность выяснить, был ли клещ заражен.

По словам Садовской, бактерия, которая провоцирует болезнь Лайма, может не проявлять себя до трех месяцев. Однако чаще всего красное пятно появляется через три недели после укуса:

"Увидели пятно — сразу к врачу. И помним, что не обязательно ехать в лес, чтобы быть укушенным", –подчеркнула врач.

В числе других симптомов болезни Лайма – боль в суставах и увеличение лимфоузлов.