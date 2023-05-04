$79.31-0.6587.58-0.08

Нефролог Садовская объяснила, как уберечься от болезни Лайма

Нефролог Дарья Садовская рассказала, как уберечься от болезни Лайма. Об этом сообщает издание "Вести Подмосковья".

По статистике, каждый второй клещ заражен болезнью Лайма. Если вам под кожу забрался клещ, после удаления его необходимо отнести на анализ. Таким образом у медиков будет возможность выяснить, был ли клещ заражен.

По словам Садовской, бактерия, которая провоцирует болезнь Лайма, может не проявлять себя до трех месяцев. Однако чаще всего красное пятно появляется через три недели после укуса:

"Увидели пятно — сразу к врачу. И помним, что не обязательно ехать в лес, чтобы быть укушенным", –подчеркнула врач.

Инфекционист Ильина назвала симптомы клещевого энцефалита

В числе других симптомов болезни Лайма – боль в суставах и увеличение лимфоузлов.

Специалист также добавила: если вам не удалось сдать клеща на анализ, необходимо пройти обследование и пропить антибиотики.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что делать, если укусил клещ.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий