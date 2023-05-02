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Инфекционист Ильина назвала симптомы клещевого энцефалита

Существует несколько признаков, которые указывают на возможное заражение клещевым энцефалитом. Среди них повышенная температура, тошнота и головная боль. Заведующая консультативно-профилактическим отделением ИКБ №1 Мария Ильина сообщила об этом в программе радиостанции «Говорит Москва».

Специалист также добавила, что инфекцию можно подозревать при появлении неврологических симптомов. В случае с вирусным клещевым энцефалитом, наиболее легкая форма проявляется лихорадкой, и без информации о посещении эндемичной местности или о присасывании клеща, диагностика может быть затруднительной, уточнила она. Ильина подчеркнула, что самодиагностику следует избегать, и при первых симптомах необходимо немедленно обратиться к врачу.

Как правильно извлечь клеща

Заведующая также отметила, что наибольший риск заражения клещевым энцефалитом существует в нескольких областях Подмосковья. В Москве местных случаев заражения не было зарегистрировано, резюмировала она.

Ранее мы писали о том, к чему может привести укус клеща.

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