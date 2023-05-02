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Врач Щепеляев рассказал, на какую опасность может указывать ночной кашель

Доктор по аллергии, онкологии и иммунологии Даниил Щепеляев объяснил, что кашель и потливость в ночное время могут быть признаками рака легких. Но только если опухоль достигла большого размера, сообщает Nation news.

Когда человек лежит, воспаление распространяется на кашлевые рецепторы, что объясняет, почему кашель чаще возникает ночью, подчеркнул эксперт. При этом, по его словам, потливость может проявляться периодическими вспышками жара, так как происходит воспалительная интоксикация.

Как остановить приступ кашля: видео

Врач отметил, что подобные симптомы могут указывать не только на рак легких, но и на другие заболевания, такие как гайморит, туберкулез или бронхоэктатическая болезнь. Эти симптомы необходимо обязательно обсудить с врачом для дальнейшей диагностики, резюмировал он.

Ранее мы писали о том, что делать, если кашель не проходит больше трех недель.

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