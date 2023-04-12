Что делать, если кашель не проходит больше трех недель

Кашель – это защитная реакция организма на раздражение дыхательный путей. При этом раздражителями могут быть слизь, пыль, дым, пыльца, инородные тела, жидкости, патогенные микроорганизмы и другие факторы.
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"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, какие действия стоит предпринять, если от кашля долгое время не получается избавиться.
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В зависимости от длительности симптомов кашель делится на острый (до 3х недель), подострый (от 3 до 8 недель) и хронический (8 и более недель), при этом характер кашля может меняться.
Таким образом, кашель, длительность которого составляет более трех недель считается подострым или, при течение более 8 недель, хроническим.
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
Подострый кашель чаще влажный и может быть связан с остаточными явлениями после перенесенной инфекции.
Хронический кашель, длительностью более 8 недель, может быть связан с хроническими заболевания нижних дыхательных путей, постназальным затеком, бронхиальной астмой или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.
Причины длительно протекающего кашля крайне разнообразны:
Курение (как правило, характерен утренний кашель с отхождением мокроты)
Прием некоторых лекарственных препаратов (например ингибиторы АПФ, применяемые для снижения давления)
Кашель, продолжительностью от трех недель может быть последствием перенесенной инфекции дыхательных путей и носит название "остаточный кашель".
Остаточный кашель, то есть кашель в период реконвалесценции или выздоровления после вирусных инфекций, может оставаться как правило еще 2 недели после перенесенной инфекции, носит регрессирующий (затихающий) характер, не нарушает сон, не влияет на дыхание и привычную активность.
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
При этом любой кашель, не прекращающийся более 3 недель, требует обращения к специалисту. И в первую очередь необходимо обратиться к терапевту, далее уже возможны рекомендации о необходимости консультации ЛОР-врача, гастроэнтеролога, аллерголога или пульмонолога.