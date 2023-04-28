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Женщина встретила незнакомку на пляже и отдала ей свою почку

Жительница Великобритании случайно познакомилась на пляже с женщиной, которая нуждалась в пересадке почки и решила ей помочь. Об этом сообщает BBC News.

Женщина встретила незнакомку на пляже и отдала ей свою почку
© Unsplash

Британка Люси Хамфри более десяти лет пыталась справиться с волчанкой - хроническим аутоиммунным заболеванием. Она выполняла все необходимые процедуры, включая диализ. Но врачи ей объявили, что назначенное лечение поможет ей продлить жизнь на пять лет, если не сделать пересадку почки.

Весте со своим возлюбленным и двумя собаками женщина отправилась в путешествие. Они припарковали свой автодом на пляже в городе Барри и пока готовили барбекю, одна из собак заинтересовалась женщиной, которая сидела неподалеку и что-то вязала. Люси подошла извиниться за беспокойство, причиненное собакой. В итоге они познакомились и даже вместе поужинали. А входе разговора выяснилось, что их новая знакомая Кэти Джеймс зарегистрировалась в качестве донора и готова отдать свою почку.

Обследование показало, что почка Кэти идеально подходит Люси, как сказали врачи, такое совпадение возможно в одном случае из 22 миллионов. Пересадка прошла успешно, и сейчас женщины очень дружат.

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