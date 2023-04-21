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Три вопроса доктору о гипертонии и почках

По статистике ВОЗ, более миллиарда человек в мире страдают гипертонией и почти половина из них не проходит никакого лечения. Это может быть опасно, так как повышенное давление повреждает сосуды. Для того, чтобы начать лечение, проводится множество исследований по выявлению причин заболевания.

Три вопроса доктору о гипертонии и почках
© Unsplash

Дело в том, что причин для гипертонии может быть очень много: начиная от сопутствующих заболеваний и заканчивая образом жизни. Так, гипертония может быть связана с болезнями почек. Об этом “Рамблеру” рассказала терапевт Симбирцева Анна Сергеевна.

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Как связаны гипертония и болезни почек

Гипертония может быть первичной и вторичной. В первом случае повышенное давление характеризуется тем, что врачи не могут выявить причину заболевания. Во втором случае причиной является другое заболевание — например, проблемы с гормонами или почками. Болезнь почек может быть как причиной повышенного давления, так и его последствием.

“Вторичная АГ может быть при различных заболеваниях почек: гломерулонефрите, пиелонефрите, при сужении сосуда, по которому кровь попадает в почку.
Также важно, что любая АГ приводит к нарушению функции почек, поскольку значимо влияет на сосуды, особенно мелкие, их эластичность и жесткость, способность снабжать ткани питательными веществами”

Симбирцева Анна Сергеевна
Симбирцева Анна СергеевнаВрач-терапевт федеральной сети Клиника Фомина

Что будет, если не лечить проблему комплексно

Отсутствие лечения повышенного АД чревато не только проблемами с сосудами. Прежде всего гипертония влияет на сердце и мозг, что может привести к сердечной недостаточности, инфаркту, инсульту и высокому риску кровоизлияния в мозг.

Три вопроса доктору о варикозном расширении вен

Также гипертония влияет на почки. В некоторых случаях это может привести к почечной недостаточности и диализу. Еще один орган, который страдает сильнее всего — глаза. Из-за высокого давления происходит поражение сетчатки, которое иногда приводит к потере зрения.

“Многие современные препараты решают почти все эти проблемы: помимо эффективного контроля значений АД в пределах до 140/90, они обладают кардио- и нефропротективными свойствами, то есть не дают развиться осложнениям АГ, будь то гипертрофия миокарда или снижение функции почек. Удобно, что многие препараты имеют длительный эффект, а это значит, что применять их можно всего один раз в сутки. А также при необходимости назначения нескольких препаратов, мы можем выбрать фиксированную комбинацию или полипил (polypill), когда в одной таблетке есть два или даже больше действующих веществ”

Симбирцева Анна Сергеевна
Симбирцева Анна СергеевнаВрач-терапевт федеральной сети Клиника Фомина

Какие методы лечения и профилактики существую на данный момент

Если человеку была диагностирована первичная артериальная гипертензия, ему стоит начать следить за своим образом жизни. Прежде всего речь идет о питании с контролем соленых продуктов, а также о физической активности. Она должна быть умеренной. Людям с повышенным давлением нужно отказаться от вредных привычек, минимизировать стресс, контролировать показатели своего веса и время сна.

“К методам вторичной профилактики сердечно-сосудистых событий относят все вышеперечисленное, а также контроль значений АД, уровня липидов крови и глюкозы”

Симбирцева Анна Сергеевна
Симбирцева Анна СергеевнаВрач-терапевт федеральной сети Клиника Фомина
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