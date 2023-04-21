Три вопроса доктору о гипертонии и почках

По статистике ВОЗ, более миллиарда человек в мире страдают гипертонией и почти половина из них не проходит никакого лечения. Это может быть опасно, так как повышенное давление повреждает сосуды. Для того, чтобы начать лечение, проводится множество исследований по выявлению причин заболевания.

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Дело в том, что причин для гипертонии может быть очень много: начиная от сопутствующих заболеваний и заканчивая образом жизни. Так, гипертония может быть связана с болезнями почек. Об этом “Рамблеру” рассказала терапевт Симбирцева Анна Сергеевна.

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Как связаны гипертония и болезни почек

Гипертония может быть первичной и вторичной. В первом случае повышенное давление характеризуется тем, что врачи не могут выявить причину заболевания. Во втором случае причиной является другое заболевание — например, проблемы с гормонами или почками. Болезнь почек может быть как причиной повышенного давления, так и его последствием.

“Вторичная АГ может быть при различных заболеваниях почек: гломерулонефрите, пиелонефрите, при сужении сосуда, по которому кровь попадает в почку.

Также важно, что любая АГ приводит к нарушению функции почек, поскольку значимо влияет на сосуды, особенно мелкие, их эластичность и жесткость, способность снабжать ткани питательными веществами” Симбирцева Анна Сергеевна Врач-терапевт федеральной сети Клиника Фомина

Что будет, если не лечить проблему комплексно

Отсутствие лечения повышенного АД чревато не только проблемами с сосудами. Прежде всего гипертония влияет на сердце и мозг, что может привести к сердечной недостаточности, инфаркту, инсульту и высокому риску кровоизлияния в мозг.

Также гипертония влияет на почки. В некоторых случаях это может привести к почечной недостаточности и диализу. Еще один орган, который страдает сильнее всего — глаза. Из-за высокого давления происходит поражение сетчатки, которое иногда приводит к потере зрения.

“Многие современные препараты решают почти все эти проблемы: помимо эффективного контроля значений АД в пределах до 140/90, они обладают кардио- и нефропротективными свойствами, то есть не дают развиться осложнениям АГ, будь то гипертрофия миокарда или снижение функции почек. Удобно, что многие препараты имеют длительный эффект, а это значит, что применять их можно всего один раз в сутки. А также при необходимости назначения нескольких препаратов, мы можем выбрать фиксированную комбинацию или полипил (polypill), когда в одной таблетке есть два или даже больше действующих веществ” Симбирцева Анна Сергеевна Врач-терапевт федеральной сети Клиника Фомина

Какие методы лечения и профилактики существую на данный момент

Если человеку была диагностирована первичная артериальная гипертензия, ему стоит начать следить за своим образом жизни. Прежде всего речь идет о питании с контролем соленых продуктов, а также о физической активности. Она должна быть умеренной. Людям с повышенным давлением нужно отказаться от вредных привычек, минимизировать стресс, контролировать показатели своего веса и время сна.