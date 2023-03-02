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33 минуты назад

Врач Малиновская раскрыла основные симптомы камней в почках

Мира Маркина
Ольга Викторовна Малиновскаяэксперт

Врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская в беседе с "Мослентой" раскрыла главные симптомы камней в почках.

По словам медика, тревожным сигналом являются периодические приступы почечной колики, сильной боли в нижней части спины.

"Камни в почках — плотные скопления (конгломераты) солей разного размера: от крошечных до достаточно больших. Чаще всего они состоят из оксалата кальция", – объяснила медик.
Малиновская отметила, что маленькие камни могут выходить из организма, не вызывая дискомфорта. А вот движение более крупных камней сопряжено с серьезными болевыми ощущениями.
Ольга Викторовна Малиновская
Ольга Викторовна МалиновскаяРуководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики

Малиновская отметила, что маленькие камни могут выходить из организма, не вызывая дискомфорта. А вот движение более крупных камней сопряжено с серьезными болевыми ощущениями.

Что необходимо знать, принимая мочегонные препараты

В числе других симптомов, при которых следует обратиться к урологу или терапевту: изменение цвета мочи из-за попадания в нее крови, повышение температуры, тошнота или рвота, частые позывы к мочеиспусканию, а также боли и отсутствие облегчения после походов в туалет.

Эксперт подчеркнула, что при наличии данных симптомов важно пройти обследование: сдать клинический и биохимический анализ крови, общий анализ мочи, пройти УЗИ почек, а также пиелографию и урографию.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что прием мочегонных препаратов может спровоцировать инсульт.

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