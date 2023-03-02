Врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская в беседе с "Мослентой" раскрыла главные симптомы камней в почках.
По словам медика, тревожным сигналом являются периодические приступы почечной колики, сильной боли в нижней части спины.
Малиновская отметила, что маленькие камни могут выходить из организма, не вызывая дискомфорта. А вот движение более крупных камней сопряжено с серьезными болевыми ощущениями.
В числе других симптомов, при которых следует обратиться к урологу или терапевту: изменение цвета мочи из-за попадания в нее крови, повышение температуры, тошнота или рвота, частые позывы к мочеиспусканию, а также боли и отсутствие облегчения после походов в туалет.
Эксперт подчеркнула, что при наличии данных симптомов важно пройти обследование: сдать клинический и биохимический анализ крови, общий анализ мочи, пройти УЗИ почек, а также пиелографию и урографию.
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